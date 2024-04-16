56-річний публіцист раптово помер вранці 16 квітня

У вівторок, 16 квітня, у Києві раптово помер публіцист, письменник та блогер Дмитро Капранов. Про смерть 56-річного діяча повідомив брат Дмитра, письменник Віталій Капранов у Facebook.

«Друзі, в нас біда. Сьогодні зранку раптово помер Дмитро.

Коли і де прощання, напишу завтра», – повідомив Віталій Капранов.

Причини смерті Дмитра Капранова наразі невідомі.

Дмитро та Віталій Капранови

Чим відомі брати Капранови

Дмитро та Віталій Капранови – українські публіцисти, видавці, блогери та військовослужбовці. Спільно з Віталієм Дмитро Капранов займався видавничою та письменницькою діяльністю. Під егідою братів Капранових працює видавництво «Зелений пес», яке випускає понад 60 назв українських книжок щороку.

Крім того, брати Капранови мають історичний канал на YouTube «імені Т.Г. Шевченка», де популяризують українську культуру. На каналі – понад 900 тис. підписників та майже 250 відео.

На початку повномасштабного вторгнення Дмитро та Віталій Капранови добровільно мобілізувалися до київського «Азову».