Мирон Сич працював заступником маршалка Вармінсько-Мазурського воєводства

На 64 році життя у Польщі помер Мирон Сич, політик українського походження, заступник маршалка Вармінсько-Мазурського воєводства. Про це у четвер, 4 квітня, повідомило у Facebook Об’єднання українців Польщі.

Як інформує PAP, Мирон Сич помер після тривалої важкої хвороби.

Від 2015 до 2024 року Мирон Сич працював заступником маршалка Вармінсько-Мазурського воєводства, а раніше – був депутатом парламенту протягом двох каденцій (2007-2015) від «Громадянської платформи».

На майбутніх муніципальних виборах Сич балотувався до воєводського сеймику від округу, що охоплює Ельблонг і північно-західну частину регіону. Мирон Сич працював віце-маршалком до останніх днів.

Протягом багатьох років Мирон Сич активно долучався до української громади у Польщі – керував середньою школою з українською мовою навчання в Гурові Ілавецькому, а потім на її базі заснував шкільний комплекс з українською мовою навчання в тому ж місті. Був директором цього закладу з 1990 до 2007 року.

Мирон Сич був першим депутатом польського парламенту, який склав присягу у вишитій хрестиком сорочці, характерній для української культури та традицій. Сич був єдиним етнічним українцем у польському Сеймі. Батько Мирона Сича Олександр із 1938 року був членом ОУН, а з осені 1945 року бійцем сотні «Месники-4» куреня «Месники» в УПА, схоплений солдатами польського війська весною 1947 року та засуджений польською владою до страти, згодом покарання було змінене на 15-річне ув'язнення, під кінець 50-х років вийшов з тюрми.

Похорон Мирона Сича відбудеться у вівторок, 9 квітня, в Ольштині. Мирона Сича поховають на алеї видатних людей на цвинтарі в Дивітах.