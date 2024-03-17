Після важкої хвороби помер Геннадій Москаль

У неділю, 17 березня, у віці 73 років помер український політик, екс-голова Закарпатської обласної державної адміністрації Геннадій Москаль. Про це повідомив народний депутат Микола Княжицький.

«Після важкої хвороби помер Геннадій Москаль. Вічна памʼять. Співчуття родині. Він займав багато державних посад, був справжнім патріотом і людиною талановитою», – написав Княжицький.

Геннадій Москаль – український політик, колишній голова Закарпатської обласної державної адміністрації, генерал-лейтенант міліції, народний депутат України від фракції партії «Батьківщина».

З червня 2001 року Геннадій Геннадійович був призначений головою Закарпатської обласної державної адміністрації. У 2002-му він отримав науковий ступінь кандидата юридичних наук. З листопада 2005-го по квітень 2006-го Геннадій Москаль обіймав посаду голови Луганської ОДА.У ході позачергових парламентських виборів 2007 Москаль балотувався у Верховну Раду за списками політичної партії «Наша Україна – Народна самооборона».

На момент проведення виборів був безпартійним. Після парламентських виборів 2012-го вдруге потрапив до Верховної Ради, балотувавшись за списками «Батьківщини».

У вересня 2014-го тодішній президент Петро Порошенко призначив Геннадія Москаля на посаду голови Луганської ОДА. З липня 2015 року Москаль знову очолював Закарпатську ОДА.