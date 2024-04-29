Михайло Фоменко вивів українську збірну на Євро-2016

У понеділок, 29 квітня, помер український футболіст і колишній головний тренер збірної України з футболу Михайло Фоменко. Майстер спорту з Сумської області помер у віці 75 років, повідомив «Суспільному» голова асоціації футболу Сумської області Андрій Прохорович.

«На жаль, померла легенда. Легенда українського та світового футболу», – повідомив Андрій Прохорович.

Улітку 2023 року Михайло Фоменко повідомив, що лікується від онкологічного захворювання. Водночас на що саме хворів екс-тренер, невідомо.

Що відомо про Михайла Фоменка

Уродженець Сумської області відомий виступами за київський футбольний клуб «Динамо». У 1970-х Михайло Фоменко також виступав за збірну СРСР. Тоді ж футболіст отримав статус майстра спорту.

Після завершення своєї спортивної кар’єри Михайло Фоменко став тренером. У 1993 році він допоміг ФК «Динамо» вибороти звання Чемпіона України та отримати Кубок України з футболу.

З 2012 року очолив тренерський склад української збірної з футболу. У 2016 році вивів збірну на Євро-2016, проте після її вильоту зі змагання подав у відставку.