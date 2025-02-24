Акція на підтримку України в Остіні, США

23-24 лютого у різних країнах світу відбуваються акції підтримки України. Глобальна проукраїнська кампанія #UniteforUkrainianVictory (Об’єднуємось заради перемоги України) присвячена третій річниці повномасштабного вторгнення. Більшість заходів організовують українці, що проживають там.

Акції відбуваються у всьому світі – від Тайваню до Флориди, від ПАР до Ірландії. Організатори кампанії зібрали на карті всі локації: загалом зареєстровано понад тисячу заходів у майже 80 країнах.

Координаторами кампанії є ГО «Армія громад України», Світовий конгрес українців, International Centre for Ukrainian Victory. Вони зазначають, що головною метою є нагадування світу про війну в Україні та збільшення підтримки для її перемоги. На думку організаторів, необхідними умовами для цього є:

збільшення військової та фінансової підтримки з боку партнерів, в тому числі за рахунок конфіскації заморожених активів РФ;

нові санкції щодо Росії;

активніша боротьба із російською дезінформацією;

визнання Росії країною-спонсором тероризму, а також такою, яка здійснює акт геноциду проти українського народу.

«В часи, коли старі союзи зазнають тріщин, а міжнародні організації недієздатні, цивілізований світ та його громадяни мають нарешті зрозуміти, що єдиним реальним гарантом їхньої безпеки є Україна та її Збройні сили, а єдиним гарантом сталого миру стане перемога України та поразка РФ», – наголошують організатори кампанії #UniteforUkrainianVictory.