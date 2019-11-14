У львівській школі №78 виявили вчительку з відкритою формою туберкульозу

У 25-річної вчительки початкових класів львівської ЗСШ №78, що на вул. Замарстинівській, 132а, лікарі діагностували відкриту форму туберкульозу. У серпні освітянка проходила медогляд, під час якого лікарі не виявили жодних проблем зі здоров’ям. А вже 24 жовтня у неї діагностували захворювання. Запідозрила туберкульоз сімейна лікарка, до якої вчителька звернулася по меддопомогу. Згодом у фтизіатричному диспансері після ретельного обстеження підтвердили: у вчительки відкрита форма туберкульозу.

Про це ZAXID.NET повідомила завідувачка відділення особливо небезпечних інфекцій міського відділу Львівського обласного лабораторного центру МОЗ України Ганна Павлів.

«Учителька захворіла 24 жовня. Цього ж дня вона звернулася до сімейного лікаря зі скаргами на погане самопочуття, підвищену температуру тіла. Їй зробили рентген і запідозрили туберкульоз. 25 жовтня вчительку ретельно обстежили у фтизіатричному диспансері, де і підтвердили відкриту форму туберкульозу. Її відразу скерували у лікувальний заклад», – повідомила Ганна Павлів.

За її словами, як тільки стало відомо, що у вчительки відкрита форма туберкульозу, працівники відділу відразу повідомили про це директорку школи. Вона у свою чергу повідомила батьків.

«Учителька вела 1-В клас. Як тільки стало відомо про хворобу вчительки, ми своїми силами провели дезінфекцію шкільного приміщення. Це було під час осінніх канікул. Наступного дня до нас прийшли працівники санстанції зі своїми засобами і ще раз провели дезінфекцію. Усіх дітей обстежили, жодної хворої дитини нема. У школі провели батьківські збори, на які запросили не лише батьків дітей, яких вчила вчителька, а усіх бажаючих, медиків, де всім розповіли, що це за хвороба, і як діяти», – повідомила ZAXID.NET заступниця директора з навчально-виховної роботи ЗСШ №78 Олександра Пашук.

Учителька, за словами Олександри Пашук, прийшла в школу в середині минулого навчального року і взяла 5-В клас, бо попередня вчителька пішла у декретну відпустку. Тож учнів 5-В класу також перевірили. Відповідні обстеження пройшли і вчителі, які контактували з хворою. Всі здорові.

Зараз у школі чітко дотримуються рекомендацій, які дали медики. Класи періодично провітрюють, на великих перервах учні обов'язково ідуть гуляти на свіже повітря.

Усі вчителі раз на рік, як твердить заступниця директора, проходять медогляд. Учителька, що захворіла, останній медогляд і флюорографію проходила 16 серпня 2019 року і була допущена до роботи до 2020 року. Вона не кашляла, не ходила на лікарняні.

Де могла заразитися туберкульозом, наразі невідомо. Ганна Павлів каже, що з палочкою Коха стикається кожен з нас, але не всі хворіють на туберкульоз. Але за певних обставин, коли знижуються захисні сили організму, збудник може спровокувати захворювання. За 9 місяців 2019 року відкриту форму туберкульозу легень вперше діагностували у 152 львів’ян.

«У вчительки, що захворіла, є маленька дитина. Вона практично не була у декретній відпустці. А годування дитини, встання до неї уночі та робота, все це, звісно, давалося їй нелегко. Може перевтома і стала підставою для хвороби, бо з людьми, хворими на туберкульоз, як каже хвора, не контактувала. І чоловіка, і дитину обстежили відразу 25 жовтня. Вони здорові», – каже Ганна Павлів.

Напрошується ще одне запитання:чи міг туберкульоз так швидко (за два місяці від останнього обстеження) перейти у відкриту форму?

Директор Центру легеневого здоров’я, головний експерт з фтизіатрії департаменту охорони здоров’я ЛОДА Любомир Рак повідомив ZAXID.NET, що флюорографія, яку вчителька проходила у серпні, могла і не показати захворювання. Бувають приховані форми, навіть не завжди рентген показує захворювання, а за сприятливих умов хвороба швидко прогресує. Та ця хвороба лікується.

Щоб не пропустити захворювання, варто регулярно проходити обстеження і раз на рік робити флюорографію або рентген.