У 2021 році виповнилося 112 років від дня народження провідника українських націоналістів

1 січня виповнюється 112 років від дня народження провідника ОУН Степана Бандери. У Львові влада та громадськість вшанувала його пам'ять, поклавши квіти до пам’ятника на площі Кропивницького.

Керівництво міста та області, громадські діячі, політики, духовенство та львів’яни взяли участь у вічі біля пам’ятника Степанові Бандері. Там відбулась спільна молитва.

фото ЛМР та ЛОР

Також трьох львів’ян нагородили обласною премією імені Героя України Степана Бандери – Романа Гунду, голову правління ГО «Меморіал» імені Василя Стуса, головного редактора науково-популярного журналу «Визвольна боротьба»; Михайла Галущака, голову ГО «Центр «Історичні діалоги»; Івана Хому, доцента кафедри історії, музеєзнавства і культурної спадщини «Львівської політехніки». Переможці отримали по 20 тис. грн.

Довідка

Степан Бандера — один з ідеологів українського націоналістичного руху XX століття, голова проводу Організації українських націоналістів. Степан Бандера і Ярослав Стецько були авторами Акта відновлення Української держави 30 червня 1941 року. Його вбив радянський агент КДБ Богдан Сташинський у Мюнхені 15 жовтня 1959 року. В українській історії Степан Бандера є символом українського спротиву.