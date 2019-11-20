Сина екс-президента Німеччини вбили під час лекції у берлінській лікарні

Фріц фон Вайцзеккер

У вівторок, 20 листопада, у Берліні зловмисник напав з ножем на сина колишнього президента Німеччини Ріхарда фон Вайцзеккера Фріца. Внаслідок отриманих травм чоловік помер. Про це повідомляє Deutsche Welle.

Син екс-президента читав у своїй клініці доповідь, присвячену проблемам захворювання печінки. У процесі, на нього напав чоловік, який перебував у залі і слухав доповідь. Зловмисник завдав 59-річному фон Вайцзеккеру смертельне ножове поранення.

Серед слухачів також був і поліцейський у цивільному, який намагався перешкодити нападнику, але сам отримав важке поранення. Нападник затриманий, мотиви злочину наразі встановлюються.

Поліція затримує нападника на фон Вайцзеккера

Фріц фон Вайцзеккер був лікарем та главою відділення внутрішньої медицини приватної берлінської клініки. Його батько - колишній президент Німеччини Ріхард фон Вайцзекер (Richard von Weizsäcker). Він був першим президентом об'єднаної Німеччини (загалом перебував на посаді з 1984 по 1991 рік). До цього, у 1981-1984 роках він був мером Західного Берліна.