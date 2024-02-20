Центром виставки є мультимедійна інсталяція, яка відтворює простір херсонських редакцій з фільму

У фоє Інституту Пілецького в Берліні триває виставка «Щось просте, тваринне, сильне». Подія супроводжує світову прем'єру фільму «Редакція» на 74-му Берлінському міжнародному кінофестивалі.

Центром виставки є мультимедійна інсталяція, яка відтворює простір херсонських редакцій з фільму.

Автори наголошують, що хотіли розповісти про особливий характер та унікальність півдня України

До експозиції ввійшли фотороботи членів команди стрічки режисера Романа Бондарчука, оператора Вадима Ількова, продюсерки й співсценаристки Дарʼї Аверченко, фотографа Олександра Течинського та фотографки Лі Білецької.

Автори наголошують, що хотіли розповісти про особливий характер та унікальність півдня України та вплив повномасштабного вторгнення та російської окупації на ці території.

Газети, зверстані спеціально для фільму

Виставка триватиме протягом фестивалю.

Нагадаємо, світова прем’єра фільму «Редакція» відбулась на Берлінале у програмі Forum. Це одна з з трьох українських стрічок, які відібрали до програми кінофестивалю.