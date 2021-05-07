У четвер, 6 травня, поліція Білої Церкви оприлюднила відеозапис розмови патрульних з 14-річною дівчиною, яка задзвонила на 102 та повідомила, що її викрали двоє чоловіків. Дівчина могла розмовляти з поліцейськими, тільки тоді, коли викрадачі залишали її в машині саму. Школярка була схвильована, але все ж змогла відповісти на уточнюючі запитання патрульних, і описати місце де вона перебуває, йдеться у повідомленні поліції.

Цей інцидент трапився близько 01:00 ночі, 4 травня. Школярка задзвонила на гарячу лінію до поліції, вона була в шоковому стані і розповіла, що двоє чоловіків її чимось напоїли і тепер везуть в автомобілі в невідомому напрямку. Вона уточнила, що дуже погано себе почуває. На якийсь час викрадачі вийшли і зачинили дівчину саму в машині, саме тоді вона і змогла задзвонити до поліції.

З опублікованого поліцією відео зрозуміло, що поліцейські зв'язувалися з дівчиною кілька разів, коли вона була у машині сама

Патрульні, які спілкувалися з дівчиною телефоном припустили, що поруч з нею є ті самі невідомі чоловіки, які їй заподіяли шкоду.

Дівчина розповіла поліції, що машина у якій вона є – BMW чорного кольору. Вона описала, що бачить навколо, таким чином патрульні змогли визначити її місце перебування. Поліція помітила авто вже на дорозі і почала переслідування. На операцію з визволення дівчини було задіяні кілька екіпажів поліції.

У поліції повідомили, що патрульні знайшли 14-річну школярку вже саму на околиці Білої Церкви біля АЗС. Ймовірно викрадачі просто викинули школярку з машини, коли помітили поліцію, яка за ними їхала.

Побачивши поліцейських дівчина втратила свідомість, школярка досі перебуває у лікарні. У поліції не повідомили чи їм вдалося знайти і затримати ймовірних викрадачів.