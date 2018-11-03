У Білорусі заборонять фото- і відеозйомку жителів країни без їхньої згоди

Білорусь готується внести зміни до Цивільного кодексу, які передбачають заборону на фото- і відеозйомку громадян країни без їхньої згоди. Конституційний суд (КС) Білорусі доручив уряду розробити відповідні зміни в законодавство і внести їх до парламенту, повідомляє Інтерфакс-Україна.

КС Білорусі констатував у своїй ухвалі, що в даний час зберігається «правовий дефект» щодо порядку використання зображень громадян. Посилаючись на норми Конституції, суд визнав за необхідне «встановити особливості правового режиму використання і охорони зображення громадянина з визначенням меж реалізації та умов обмеження права на зображення».

У рішенні КС пояснюється, що розгляд даного питання раніше ініціювала Білоруська республіканська колегія адвокатів. У заяві колегії зазначається, що поширення в ЗМІ та інтернеті зображень громадян може бути пов'язане з порушенням їхніх прав і законних інтересів. Також юристи вважають, що використання зображення громадянина без його згоди є вторгненням в приватне життя і порушенням права на особисту таємницю.

У документі КС також посилається на звернення громадської ради при МВС Білорусі, який посилається «на факти самовільного фотографування і відеозйомки співробітників органів і підрозділів МВС». У МВС вважають, що «при тенденційних підходах до опублікування зображення це може спричиняти негативні наслідки, в тому числі завдавати непоправної шкоди іміджу системи правопорядку, правам і законним інтересам співробітників органів і підрозділів МВС».