Добровольці потрапили в оточення

В суботу, 3 грудня, у боях під Бахмутом загинули п'ятеро громадян Грузії, які добровільно стали на захист України. Про це посольство України в Грузії повідомило у Facebook.

«Грузинські добровольці Авто Руруа, Роланд Кварацхелія, Ромео Пічхая, Мераб Аладашвілі та Бадрі Маркелія загинули 3 грудня у боротьбі з російськими окупантами під Бахмутом», – йдеться у повідомленні.

Як передає «Європейська правда», загиблі служили в 57-ій бригаді з березня 2022 року, прибувши з Грузії в Україну.

«Командир поранений. Решта хлопців разом із нашими братами-українцями оточені. Триває боротьба, щоб вивести тих, хто залишився в живих, і винести тіла наших загиблих», – доброволець Ромео Парулава.

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі висловила співчуття у зв’язку із загибеллю добровольців.

Як уточнює портал «Новости-Грузия», на боці України зараз воюють до 1500 грузинських бійців. Частина проживала в Україні, частина – приїхала туди після початку війни як добровольці.