У Бродах внаслідок пожежі у квартирі загинув 86-річний власник

Внаслідок пожежі загинув 86-річний власник квартири

Подія сталася у неділю, 15 вересня, в м. Броди. Як повідомили у відділі комунікації Головного управління ДСНС Львівщини, о 17:13 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу в квартирі на 2-му поверсі 3-поверхового житлового будинку на вул. Івана Богуна, 70а. Внаслідок пожежі 86-річний власник квартири отруївся продуктами горіння, врятувати його не вдалося. Його дружину госпіталізували в стані середнього ступеня важкості.

«На момент пожежі в квартирі перебували власник, 1933 року народження, разом із дружиною, 1939 року народження. Рятувальники винесли через балкон із задимленого помешкання подружжя на вулицю та передали медикам. На жаль, власник смертельно отруївся продуктами горіння та загинув. Жінку в стані середнього ступеня важкості госпіталізували у Бродівську центральну районну лікарню», – повідомили у відділі комунікації Головного управління ДСНС Львівщини.

Фото ГУ ДСНС Львівщини

Пожежа супроводжувалася сильним задимленням в квартирі та у під’їзді. Тож вогнеборці врятували сім’ю, яка проживала поверхом вище. Матір із двома дітьми, 2011 та 2015 років народження, чекали порятунку на балконі. Рятувальники за допомогою висувної драбини спустили родину й передали медикам для подальшого огляду. Від госпіталізації вони відмовилися.

Пожежу ліквідували о 18:06. Вогонь знищив речі домашнього вжитку на площі 6 м2. До ліквідації пожежі залучили 6 вогнеборців та 2 одиниці спецтехніки.

Причину виникнення загорання встановлюють.