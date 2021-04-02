Львівська мерія заявила про намір збудувати на території військового містечка №160 дитячий парк розваг

На території колишнього складу з боєприпасами у Брюховичах планують збудувати дитячий парк розваг. Міська рада Львова оголосить архітектурний конкурс на найкращий проект розвитку військового містечка №160 у Брюховичах.

Йдеться про величезну земельну ділянку у лісі в Брюховичах загальною площею 141,1 га. Раніше тут розміщувалися артилерійські склади Міноборони, зараз територія обгороджена та військовими не використовується. ZAXID.NET публікував кілька розслідувань про масштабну аферу з землями колишнього військового містечка №160 в Брюховичах. Наприкінці вересня СБУ та військова прокуратура провели обшуки в селищного голови Брюховичів Володимира Доманського та кількох місцевих депутатів.

Виконавчий комітет Львівської міськради на засіданні 2 квітня прийняв рішення провести архітектурний конкурс, щоб визначити майбутній вигляд цієї ділянки. Тут пропонується облаштувати парк розваг для дітей, простори для сімейного відпочинку та спортивні об’єкти.

«Ми говоримо про локацію, де можна вибудувати один з найбільших у Східній Європі дитячий парк розваг. Також спортивні будівлі, які дадуть можливість Львову претендувати на проведення чемпіонатів світу, змагань з Олімпійських ігор. Але все це треба робити зі збереженням зелених насаджень, які там є, щоб не спотворювали унікальний ландшафт», – розповів мер Львова Андрій Садовий.

Садовий також заявив, що міська рада готова випустити частину міських облігацій і долучитись до облаштування парку розваг спільно з підприємцями.

Додамо, що територія військового містечка №160 у Брюховичах досі перебуває власності Міноборони. Щоб реалізувати план з розбудови цієї території під парк розваг, міська рада планує отримати землю у комунальну власність. Загалом на цих військових складах ще з радянських часів зберігалося понад 70 тис. тонн боєприпасів. Утилізація боєприпасів тривала більше трьох років і була завершена в кінці 2008 року.

Нагадаємо, ще у 2015 році Львівська міська рада підписала з Міністерством оборони меморандум про передачу у комунальну власність землі військових містечок Міноборони №1 на вул. Княгині Ольги, №58 на вул. Авіаційній та №7 біля церкви Анни. Натомість місто забрало у комунальну власність 103 будинки у КЕВу та частково їх відновило. Однак з того моменту військові містечка Міноборони так і не перейшли у власність Львова.