У Будинку культури на Тернопільщині вчаділи шестеро людей

Швидка допомога доправила постраждалих до районної лікарні

СуспільствоКатерина Чурилова, 6 січня5740

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У Будинку культури на Тернопільщині вчаділи шестеро людей
фото ілюстративне
Через несправність газового конвектора люди отруїлись продуктами горіння

У Тернопільській області через несправний газовий конвектор шестеро людей отруїлися продуктами горіння. Інцидент стався в ніч проти неділі, 6 січня, в селі Рай Бережанського району, повідомила прес-служба ДСНС.

Коли на місце події прибула оперативна група рятувальників, працівників поліції, екстреної медичної допомоги та аварійної служби газу, було встановлено, що в приміщенні Будинку культури перебували чотири людини у непритомному стані.

Згідно з попередньою версією, люди увімкнули в будівлі газовий конвектор, після чого через несправність приладу продукти горіння потрапили в приміщення.

Загалом під час інциденту постраждали шестеро людей, яких із діагнозом «отруєння продуктами горіння» госпіталізували до Бережанської центральної районної клінічної лікарні.

Поліція наразі проводить розслідування інциденту.

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