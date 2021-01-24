У Чехії підприємці протестують проти запроваджених суворих обмежень. Відтак у суботу, 23 січня, на знак протесту відчинились сотні барів та ресторанів. Про це повідомляє Deutsche Welle.

Таким чином власники закладів хочуть показати уряду, що він обрав хибний шлях, і закликають міністрів залишити свої посади.

Водночас у Празькій мерії розповіли, що за порушення правил відкритим ресторанам загрожує максимальний штраф у розмірі 20 тис. крон (приблизно 930 доларів).

Нагадаємо, що в Чехії ще з жовтня минулого року закриті всі ресторани, паби та бари, а також кінотеатри, театри, зоопарки, тренажерні зали та більшість магазинів.

Влада дозволила їм працювати лише на час Різдвяних свят. У країні з початку пандемії виявили 930 тисяч хворих на коронавірус (населення приблизно 10,7 мільйона людей), 15,3 тисячі людей померли.

16 грудня в Чехії почали масове тестування населення на коронавірус. У жовтні в Чехії через спалах коронавірусу запроваджували комендантську годину.