У Черкасах затримали породіллю, що намагалась продати свою дитину за ₴140 тис.

СуспільствоОлег Костюк, сьогодні, 16:351400

До теми

У Черкасах затримали породіллю, що намагалась продати свою дитину за ₴140 тис.
фото Нацполіції
Жінка намагалася продати свою новонароджену дитину за 140 тис. грн

У Черкасах у вівторок, 12 червня, затримали матір, яка при виході з пологового будинку продала свою новонароджену дитину за 140 тис. грн. Про це повідомив перший заступник голови Нацполіції В'ячеслав Аброськін на своїй сторінці у Facebok.

З жінкою 1989 року народження проводять слідчі дії.

Інших подробиць Аброськін не повідомив.

Водночас, у прокуратурі Черкаської області повідомили, що затримання відбулося в Черкасах, а затримана - мешканка одного із сіл Черкаського району. Вона намагалася продати свою новонароджену дитину за 5 тис. доларів (у гривневому еквіваленті).

Жінці висунуть підозру за ч. 3 ст. 149 (торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини) КК України, їй загрожує від 8 до 15 років в'язниці.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

До теми

У Запоріжжі подружня пара хотіла продати власну дворічну дитину за $5 тис. ZAXID.NET
Батьки у Запоріжжі намагалися за $7 тис. продати новонароджену дитину ZAXID.NET
Пропозиції партнерів
Загрузка...
Останні новини
більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання не нижче першого абзацу на "Zaxid.net" — обов’язкові. Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди "Zaxid.net". Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами. Усі права захищені. © 2005—2018, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», "Zaxid.net".

Рубрики

Читай нас

Редакція

Made by
Залиште відгук