У Черкасах затримали породіллю, що намагалась продати свою дитину за ₴140 тис.

Жінка намагалася продати свою новонароджену дитину за 140 тис. грн

У Черкасах у вівторок, 12 червня, затримали матір, яка при виході з пологового будинку продала свою новонароджену дитину за 140 тис. грн. Про це повідомив перший заступник голови Нацполіції В'ячеслав Аброськін на своїй сторінці у Facebok.

З жінкою 1989 року народження проводять слідчі дії.

Інших подробиць Аброськін не повідомив.

Водночас, у прокуратурі Черкаської області повідомили, що затримання відбулося в Черкасах, а затримана - мешканка одного із сіл Черкаського району. Вона намагалася продати свою новонароджену дитину за 5 тис. доларів (у гривневому еквіваленті).

Жінці висунуть підозру за ч. 3 ст. 149 (торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини) КК України, їй загрожує від 8 до 15 років в'язниці.