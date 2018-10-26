У Черкасах на хабарі затримали начальника фінансової служби військової частини

Майор розробив і впровадив схему вимагання та отримання від військовослужбовців

У Черкасах на отриманні хабара затриманий офіцер Збройних сил України - начальник фінансової служби військової частини міста. Про це у четвер, 25 жовтня, повідомили у прес-службі військової прокуратури Черкаського гарнізону Центрального регіону України.

«Затримання відбулося... безпосередньо при отриманні військовим злочинцем - майором ВСУ частини неправомірної вигоди в загальному розмірі 4850 гривень від товариша по службі цієї ж військової частини», - йдеться в повідомленні.

Встановлено, що затриманий майор організував цілий тіньовий «бізнес» - розробив і впровадив схему вимагання та отримання від військовослужбовців своєї ж частини неправомірної вигоди за «швидку і безперешкодну» підготовку фінансових документів по проведенню виплат належних військовослужбовцям коштів перед звільненням зі служби (компенсації за неодержане речове майно, матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань тощо). Тобто, за вчинення дій, що входять в його компетенцію.

При цьому начальник фінслужби погрожував затягуванням своєчасного проведення і надання інших перешкод в отриманні військовослужбовцями належних їм коштів, у разі відмови «сплатити» ренту.

«Під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій 19 жовтня 2018 року була задокументована передача нечистому на руку майору-»фінансисту» першої частини неправомірної вигоди в сумі 3 тис грн», - йдеться в повідомленні.

Під час передачі другої частини в сумі 1850 грн правопорушник затриманий в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України.

Проводяться невідкладні слідчі дії. Затриманому готується повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.368 (вимагання та одержання неправомірної вигоди особою, яка займає відповідальне становище) КК України, подача клопотання слідчого судді про обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.