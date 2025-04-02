Митець також розписував стіни церков

В Чернівцях повідомили про смерть місцевого художника Павла Півня. митець відомий тим, що працював переважно в стилі акварельних пейзажів, розписував стіни місцевої церкви та готував до друку ілюстрації буковинських казок.

Про смерть художника повідомив підприємець і громадський активіст Віктор Гищук, пише «Молодий буковинець». Чернівчанин зазначив, що митець помер 1 квітня. За адресою вул. Капеланська, 31 у церкві Різдва Пресвятої Богородиці та Святого Антонія о 18:00 2 квітня відбулася панахида за Павлом. Хоронитимуть художника о 10:00 3 квітня за цією ж адресою.

Чернівчанин Павло Півень працював артдиректор у Центрі культури «Вернісаж», викладачем у народній студії образотворчого мистецтва ім. М.Ф. Ткачука «Диво-АРТ». Свого часу розписував Церкву Пресвятої Богородиці та святого Антонія. Павло Півень також готував ілюстрації до збірки ста буковинських казок, які збирали письменники Михайло Івасюк та Володимир Басараб.

Акварельні пейзажі художника Павла Півня

Додамо, що черед митців Павло Півень був відомим насамперед своїми акварельними пейзажами: Також він брав участь в багатьох міжнародних мистецьких проєктів. Павло Півень закінчив філософський факультет Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича. Батько Павла, Микола Півень, художник, різьбляр, майстер і автор десятків іконостасів в Україні та за її межами.