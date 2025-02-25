На 69 році життя помер відомий на Буковині журналіст Микола Тома. Буковинець був головним редактором чернівецької румуномовної газети «Зоріле Буковіней». Про його смерть повідомили друзі в соціальних мережах, йдеться в «Молодому буковинці».

68-річний Микола Тома був публіцистом, членом Національної спілки журналістів України, більш як 20 років працював головним редактором чернівецької румуномовної газети «Зоріле Буковіней».

Додамо, що Микола Тома народився 11 грудня 1956 року в селі Бояни Новоселицького району.

Микола Тома більше ніж 20 років пропрацював на посаді головного редактора в газеті

В 1979 році закінчив відділення журналістики Кишинівського державного університету і відтоді почав працював у редакції газети «Зоріле Буковіней», яка розміщалася в м. Чернівці. Микола Тома почав роботу на посадах кореспондента, власного кореспондента, заступника редактора, а пізніше став головним редактором. видання. Також Микола Тома був відомим місцевим громадським діячем румунської нацменшини.

Наразі про чин, день, годину та місце похорону не повідомляють.