Іван Сало працював доцентом кафедри української преси факультету журналістики ЛНУ імені Івана Франка

У віці 84 роки помер депутат Львівської облради першого демократичного скликання, письменник та публіцист Іван Сало. Про це повідомили у суботу, 8 лютого, у Львівській облраді.

«Зупинилося серце депутата Львівської обласної ради першого демократичного скликання, заслуженого журналіста України Івана Сала», – йдеться в повідомленні ЛОР.

Іван Сало народився 1940 року в Старому Селі на Львівщині, працював доцентом кафедри української преси факультету журналістики ЛНУ імені Івана Франка. Очолював Федерацію футболу Львівської області (1989- 1992 рр.) та всеукраїнську газету правоохоронних органів «Міліцейський кур'єр» (1995-2006 рр.). Був членом Національної спілки письменників України.

Парастас відбудеться в неділю, 9 лютого, о 18:00 у військовому храмі Стрітення Господнього у Львові (вул Клепарівська, 30).