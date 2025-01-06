Олег Снітовський відійшов у вічність на 69 році життя

У Тернополі на 69 році життя помер заслужений журналіст України Олег Снітовський. Останній роки він провів за кордоном, зокрема у Швеції. Там робив чисельні фотосесії з українською діаспорою.

Про смерть Олега Снітовського у соцмережі Facebook повідомила його дочка Ярина Ясній. Жінка написала, що вона разом з сестрою і матір’ю, дружиною Олега, Галиною Снітовською перебували разом з ним.

«Немає слів, щоб передати весь біль та тугу наших душ та сердець. Дякуємо Богу за те, що дав можливість Татові побачитись і попрощатись з усіма його внуками та старшим братом Йосипом Снітовський. Дякуємо Господу, що звільнив тата від страждань і забрав його до себе в таке велике свято. Молимось про Царство небесне для нашого тата, чоловіка, брата, дідуся і зятя. Про чин похорону напишу пізніше», – йдеться у дописі.

Наразі друзі і рідні також не повідомили про причину смерті журналіста. Додамо, що Олег Снітовський працював власним кореспондентом Укрінформу в Тернопільській області. Після початку повномасштабного вторгнення він поїхав в Швецію, де проводив чисельні фотосесії з різних заходів з українською діаспорою і розповідав про це в соціальних мережах. Останній пост, який він опублікував в Facebook 20 жовтня 2024 року був про художній перформанс відомого українського митця та ілюстратора Андрія Єрмоленка в Стокгольмському Teater Giljotin. «Під акустичний акомпанемент українсько-шведського гурту Karma Look автор створював плакати безпосередньо на сцені театру», – написав Олег Снітовський.

Нагадаємо, за інформацією Вікіпедії, Олег Снітовський народився 12 лютого 1955 у Теребовлі на Тернопільщині. Заслужений журналіст України, від 1991 року був власним кореспондентом Укрінформу в Тернопільській області. Автор серії історико-природоохоронних, публіцистичних радіопрограм, телепрограми «Мандрівник». Окремі з понад ста випусків якої відзначені на міжнародних телефестивалях туристичних фільмів «Вітер мандрів« (2002 року) та «Ми — молоді». Також автор серії текстових і телематеріалів із країн Європи, Середньої Азії, Африки.

Олега Снітовського також в 2015 році в співавторстві нагородили обласною премією в галузі культури в номінації «Журналістика – імені Володимира Здоровеги» за видання фотокниги про генія сучасності «Я – серед вас… Іван Марчук і Тернопільщина». Лауреат конкурсу «Людина року-2018» (Тернопільщина).