Останні роки він очолював обласне державне радіо

У Тернополі помер відомий журналіст Богдан Бекесевич. Тернополянин понад 40 років пропрацював в Тернопільській обласній державній телерадіокомпанії. Перед переформатуванням обласної телерадіокомпанії Богдан Бекесевич кілька років був директором творчого об’єднання радіопрограм.

Про смерть тернопільського журналіста Богдана Бекесевича повідомив його син Юрій, інформує «Суспільне. Тернопіль». Відомо, що відомий тернополянин понад 40 років пропрацював у Тернопільській обласній державній телерадіокомпанії. Останні роки – на керівній посаді радіовідділу.

«Ми разом з Богданом разом починали працювати – з посади звукорежисера. Згодом заочно закінчили факультет журналістики Львівського державного університету. Після цього почалася робота у відділі новин», – розповів про нього Заслужений журналіст України Євген Баров.

За словами тернополянина Євгена Барова, Богдан Бекесевич мав талант організовувати роботу творчих людей, хоча був не багатослівним.

«Робота з творчими людьми нелегка, бо вони всі особистості, але Богдану вдавалося організувати роботу в колективі. Він був дуже терпеливим, добросовісним, старанним, відповідальним. А ще — небагатослівним, привітним, безвідмовним», – додав Євген Баров.

Похорон Богдана Бекесевича відбудеться завтра, 23 лютого на Микулинецькому кладовищі.