Конфлікт стався в ліцеї №5 "Оріяна"

У п’ятницю, 21 листопада, в телеграм-каналі «Хороші Чернівці» з’явилось відео, на якому чути, як російськомовна вчителька називає учня «скотиною» за прохання говорити українською мовою. В управлінні освіти Чернівецької міськради вже відреагували на інцидент, повідомляє місцевий сайт molbuk.ua.

Інцидент, зафіксований на відео, трапився в чернівецькому ліцеї №5 «Оріяна». На відео вчителька географії говорить російською мовою, на що один з учнів викрикає «державною!». Вчителька продовжує і хлопець каже: «Говоріть українською!».

Після цього вчителька назвала учня «скотиною» і заявила, що він «порушив дистанцію, а вона – ні». Також вона заявила хлопцеві, що тепер він буде тим, хто найбільше відповідатиме на її уроках і щоб він готувався більше за інших. Це звучало, як погроза учневі.

Після оприлюднення відео з інцидентом на ситуацію відреагувала керівниця управління освіти Чернівецької міськради Ірина Ткачук. На своїй фейсбук-сторінці вона написала, що таким вчителям не місце в школі.

«Дванадцятий рік війни… Вчителька, педагогиня, та, хто має нести дітям світло і правду… На прохання учня розмовляти українською мовою називає його «скотиною»! Я не знаю, як відреагували на це батьки, але переконана, що такі «педагоги» не можуть працювати в українській школі», – написала Ірина Ткачук.

Про інцидент стало відомо в День гідності та свободи, тож, додала керівниця управління освіти ЧМР, «якщо у цієї «вчительки» залишилась хоча б крихта гідності та совісті, вона має піти із закладу, за власним бажанням, не чекаючи звільнення адміністрацією».

Допис Ірини Ткачук прокоментувала керівниця управління Державної служби якості освіти у Чернівецькій області Оксана Палійчук. Вона сказала, що дії вчительки, окрім всього, є порушенням законів України «Про функціонування державної мови» і «Про освіту». Також ідеться про порушення педагогічної етики.

«Тут позиція може бути тільки однозначною – звільнення», – прокоментувала Оксана Палійчук.

Додамо, що керівниця управління освіти ЧМР Ірина Ткачук також подякувала за позицію директорці ліцею №5 Галині Абрам’юк.