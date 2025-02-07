На інстументі вже вчаться грати двоє учнів

В Чернівецькій музичній школі №1 відкрили перший органний клас. Щоб учні могли навчатися гри на органі міськрада спеціально закупила електричний інструмент вартістю 575 тис. грн. Тендер провели восени 2024 року, а інструмент підрядник поставив вже цьогоріч. 6 лютого відбулося офіційне відкриття органного класу в музичній школі №1.

Електричний орган облаштували в малому актовому залі музичної школи. На відкритті органного класу викладачка школи Світлана Бардаус, а також її учні – Ілля Гончаренко та Микола Робуляк виконали на інструменті відомі твори органного музичного мистецтва, повідомили в управлінні культури Чернівецької міської ради.

Електричний орган закупили за бюджетні гроші міста. За даними Prozorro, тендер на закупівлю цифрового інструменту марки Viscount UNICO CLV4 оголосили наприкінці жовтня 2024 року. Початкова вартість – понад 589 тис. грн. На торги свою цінову пропозицію подав лише один підприємець – ФОП Василь Яцько. Врешті міська рада придала орган за понад 575 тис. грн.

В коментарі виданню «Шпальта» директорка музичної школи №1 Ольга Максименко розповіла, що в закладі давно планували відкрити органний клас.

«Процес отримування тривав дуже довго. Спершу нас підтримали в управлінні культури міськради. А згодом, у вересні, під час вручення музичних інструментів від шведського консульства ми запропонували міському голові ідею відкрити органний клас, яку він підтримав», — розповіла директорка школи Ольга Максименко.

Керівниця також додала, що електроорган необхідний, аби виростити нове покоління буковинських органістів, адже в області наразі є лише одна людина, яка вміє грати на органі.

«Орган – це король музичних інструментів, але в Чернівецькій області лише одна органістка. Тому виникла ідея отримати орган, щоб були свої кадри, а також дати дітям можливість навчатися і доторкатися до західної європейської культури», — додала Оксана Максименко.

За словами вчителів, щоб почати грати на органі, необхідно спочатку мати щонайменше від п’яти років досвіду гри на фортепіано. Наразі опановують орган уже двоє учнів. В майбутньому органний клас планують розширити і набрати більше охочих навчитися грі на цьому інструменті.