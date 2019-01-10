З початку червня SkyUp запустить регулярні авіарейси зі Львова до Одеси

З початку червня 2019 року українська авіакомпанія SkyUp запустить авіарейси між Львовом та Одесою. Як розповіли ZAXID.NET у прес-службі Одеського аеропорту, рейси будуть виконувати з 10 червня до 31 серпня двічі на тиждень, по середах та неділях.

На сайті авіакомпанії SkyUp наразі недоступне бронювання квитків на рейси зі Львова до Одеси, відтак їхня вартість наразі невідома. Водночас у розкладі на сайті Одеського аеропорту вказано, що зі Львова в Одесу можна буде долетіти за одну годину.

Нагадаємо, що зараз Львів має лише внутрішнє авіаспосучення із Києвом. З другого червня SkyUp також запускає внутрішні рейси між Одесою та Києвом, а також між Одесою та Харковом. Початкова вартість квитків становить 500 гривень.

Раніше ZAXID.NET повідомляв, що Державіаслужба рекомедувала надати авіакомпанії SkyUp дозвіл на польоти зі Львова до Одеси, Барселони і Ларнаки. Українська авіакомпанія SkyUp, що позиціонує себе як лоукостер, має п'ять літаків: чотири Boeing 737-800 NG та один 737-700 NG.