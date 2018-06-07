Український лоукостер SkyUp отримає дозволи на польоти по 55 маршрутах

Перші регулярні рейси по Україні авіакомпанія SkyUp почне виконувати в кінці червня

Комісія Державіаслужби задовольнила всі заявки авіакомпанії SkyUp на отримання прав на польоти по 55 регулярних та чартерних маршрутах. Про це повідомляє профільне видання Аvianews.com.

Як повідомляється, за результатами засідання комісії 30 травня, новому українському авіаперевізнику нададуть права на польоти по внутрішніх регулярних маршрутах з Києва, Львова та Харкова до Одеси на необмежений період.

Також комісія схвалила заявки SkyUp на польоти за міжнародними регулярними маршрутами з Києва до Барселони, Ларнаки, Ріміні, Аліканте, Пальма-де-Майорки, Батумі, Бургаса, Варни, Тенеріфе, Тирани.

З Харкова до Барселони, Ларнаки, Ріміні і Бургаса.

Зі Львова до Барселони і Ларнаки, із Запоріжжя до Барселони, а також з Одеси до Барселони, Ріміні, Ларнаки.

Права будуть видані без обмеження терміну дії.

Крім того, комісія Державіаслужби рекомендувала голові відомства видати права авіакомпанії на вчинення міжнародних чартерних рейсів з Києва в Анталію, Даламан, Бодрум, Шарм-ель-Шейх, Хургаду, Тіват, Тирану, Батумі, Монастір.

З Харкова в Анталію, Даламан, Бодрум, Шарм-ель-Шейх, Хургаду, Тіват.

Зі Львова в Анталію, Даламан, Бодрум, Шарм-ель-Шейх, Хургаду, Тіват.

З Одеси в Анталію, Даламан, Шарм-ель-Шейх, Хургаду, Тіват.

З Чернівців в Анталію , з Вінниці в Анталью, з Херсона в Анталью, із Запоріжжя в Анталью, Шарм-ель-Шейх і Тіват, обмеживши строк дії прав 27 жовтня 2018 року.

Нагадаємо, згідно з озвученими планами, перші регулярні рейси авіакомпанія почне виконувати в кінці червня за маршрутами Київ-Одеса і Харків-Одеса. SkyUp буде продавати квитки на внутрішні рейси по Україні за ціною від 499 гривень в одну сторону.

Як заявили в Мінінфраструктури, в 2018 році SkyUp перевезе близько 650 тис пасажирів і збільшить флот до п'яти літаків. Надалі компанія планує збільшувати свій парк на три літаки на рік.