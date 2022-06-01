У червні працюючі пенсіонери в Україні отримають перераховані пенсії. Зокрема, їм підвищать пенсію за місяць і доплатять пенсії за квітень і травень.

Як ідеться на Урядовому порталі, у червні на рахунки працюючих пенсіонерів разом з підвищеною пенсією за червень надійде доплата до раніше виплачених пенсій за квітень і травень.

Перерахунок пенсій стосується тих працюючих пенсіонерів, яким призначили виплати або вже перерахували пенсію до 1 квітня 2020 року. Розмір надбавки до пенсій визначається індивідуально, залежно від страхового стажу і заробітної плати, з якої нараховували пенсію.

Зазначимо, що цього року пенсії мають зрости ще тричі. Зокрема, для тих працюючих пенсіонерів, що отримують мінімальні виплати, додаткові перерахунки проведуть із 1 липня, а мінімальні пенсії зростуть із 1 934 грн до 2 027 грн.

Із жовтня для пенсіонерів віком 70-75 років до пенсій щомісяця доплачуватимуть до 300 грн, а мінімальна пенсія зросте в середньому до 3000 грн. Із 1 грудня мінімальні пенсії знову зростуть: із 2027 до 2093 грн. Для непрацюючих пенсіонерів віком 60-70 років зі стажем 30 років у жінок і 35 років у чоловіків встановлять мінімальну пенсію 2500 грн.