Уряд авансом виплатить пенсії загальною сумою 8,8 млрд грн

Впродовж 25-27 березня в шести областях України уряд авансом виплатить пенсії загальною сумою 8,8 млрд грн. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, уже профінансовано виплату пенсій в Луганській та Чернігівській областях Гроші вже надійшли в банки.

Крім того, 26 березня кошти на виплату пенсій авансом спрямують в Сумську, Херсонську та Миколаївську області, а 27 березня – в Київську.

Зауважимо, що раніше влада вже запевняла, що виплата пенсій відбувається вчасно і в повному обсязі попри воєнний стан. Те ж саме з зарплатами та соціальними виплатами.

Як інформував ZAXID.NET, держава виплатить через додаток «Дія» на картку кожному біженцю 2000 грн щомісячної допомоги. За кожну дитину переселенці отримають по 3000 грн фінансової допомоги.