У Червонограді двоє раніше судимих чоловіків пограбували водія маршрутки

У суботу, 16 березня, у місті Червоноград на Львівщині двоє чоловіків пограбували водія міської маршрутки. Про це повідомили на сторінці «ДК Захід» у Facebook. Цю інформацію ZAXID.NET також підтвердила речниця ГУ Нацполіції Львівщини Світлана Добровольська.

«Близько 16:00 водій маршрутки зупинився на зупинці і на кілька хвилин пішов до свого АТП. На той момент у салоні автобуса перебували двоє чоловіків і одна жінка. Один з чоловіків схопив гроші, які водій залишив біля свого сидіння, – це близько 500 грн – і вибіг. Слідом за ним вибіг і інший чоловік. Пасажирка покликала водія, який і викликав поліцію», – сказала Світлана Добровольська.

За її словами, працівники поліції встановили особи грабіжників – це 36-річний та 53-річний чоловіки. Обоє раніше судимі.

За цим фактом порушили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 186 ККУ (грабіж). Чоловікам загрожує від 4 до 6 років позбавлення волі.