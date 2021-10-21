Чому українці так часто труяться чадним газом.

15-річного хлопця шпиталізували в червоноградську лікарню з отруєнням чадним газом. Він проходить лікування, його стан – середнього ступеня важкості. Випадок трапився 20 жовтня близько 23:00 у с. Комарів Червоноградського району, повідомляє департамент з питань цивільного захисту ЛОДА. Приватний будинок обладнаний газовим двофункційним котлом. Після випадку отруєння працівники газової аварійної служби припинили подачу газу до котла. Обставини події встановлюють.

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