У Червоноградському районі чадним газом отруївся 15-літній підліток
Суспільство — Орися Шиян, 0 0
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15-річного хлопця шпиталізували в червоноградську лікарню з отруєнням чадним газом. Він проходить лікування, його стан – середнього ступеня важкості.
Випадок трапився 20 жовтня близько 23:00 у с. Комарів Червоноградського району, повідомляє департамент з питань цивільного захисту ЛОДА.
Приватний будинок обладнаний газовим двофункційним котлом. Після випадку отруєння працівники газової аварійної служби припинили подачу газу до котла. Обставини події встановлюють.
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