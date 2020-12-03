«У мене є мрія – поселити у Львові сім'ю зубрів».

Дизайн нових лавок обрали на архітектурному конкурсі

У чотирьох парках Львова встановлять нові лавки загальною вартістю понад мільйон гривень. Як пишуть «Наші Гроші. Львів», 100 лавок нового дизайну встановлять упродовж місяця.

Зокрема 22 лавки нового дизайну мають встановити у Снопківському парку, 31 – у парку «Високий замок», 16 – у парку «700-річчя Львова» та 31 – поблизу Піскових озер. Одна лавка коштує 10,8 тис. грн, загалом вже 100 лавок коштуватимуть місту 1,1 млн грн.

Новий дизайн лавок для Львова обрали на архітектурному конкурсі. Лавку робитимуть із модрини, а зверху покриють безколірним маслом у три шари. Гарантія на меблі становитиме два роки.