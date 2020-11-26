Генерал армії Української Народної Республіки Марко Безручко був союзником поляків у Варшавській битві

У польському Ґданську з'явився сквер на честь генерала армії Української Народної Республіки Марка Безручка. Про це повідомили у посольстві України в Польщі у Facebook.

«Сквери ім. Генерала Армії УНР Марка Безручка у Варшаві та Кошаліні, перехрестя у Вроцлаві, а сьогодні – рішення також і міської влади Гданська. Дякуємо президенту Ґданська, голові та депутатам міської ради за підтримку цієї ініціативи», – йдеться у повідомленні.

У прес-службі мерії міста розповіли, що з пропозицією присвоїти скверу ім’я генерала виступив консул України в Ґданську Лев Захарчишин. За постанову проголосувало 27 депутатів Ґданської міської ради, 7 утрималися.

Хто такий Марко Безручко

Генерал Марко Безручко розглядається істориками як символ польсько-українського братерства у спільній боротьбі проти комуністичної загрози.

Генерал Марко Безручко розглядається істориками як символ польсько-українського братерства (фото ЦДВР)

У серпні 1920 року спільна операція військ УНР і польських військ дозволила зупинити наступ більшовицьких військ на Європу. Тоді завдяки вмілій обороні Замостя під Варшавою українськими та польськими частинами під командуванням полковника армії УНР Марка Безручка Війську Польському на чолі з Юзефом Пілсудськми вдалося стягнути резерви до місця майбутнього контрудару та добре підготуватися до битви, що увійшла в історію як «Чудо на Віслі».

Згодом Безручко жив і працював у Варшаві, був членом Вищої військової ради УНР в екзилі, міністром екзильного уряду, головою Українського клубу, головою Українського воєнно-історичного товариства у Варшаві, редактором і видавцем військово-історичного мемуарного збірника «За Державність».

Похований на Вольському православному кладовищі у Варшаві.

Як інформував ZAXID.NET, до 100-річчя Варшавської битви у польському місті Скерневіце відкрили монумент на згадку про підтримку Польщі іншими країнами у визначальний для неї 1920 рік - під час польсько-радянської війни. Монумент зображає маршала Юзефа Пілсудського разом із угорським прем’єром Палом Телекі, Шарлем де Голлем, та українським отаманом Симоном Петлюрою.