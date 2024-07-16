Аді Роговцевій виповнилось 87 років

16 липня свій день народження святкує видатна українська актриса Ада Роговцева. Зірці театру та кіно виповнюється 87 років. Уродини вона вирішила відзначити на сцені виставою «Схоже на щастя».

«Я гратиму для вас. На сцені Жовтневого разом із Свєтою Орліченко ми гратимемо «Схоже на щастя». І звичайно ж лячно в цю спеку починати виставу в пальті з лисячим коміром. Але я певна, що грати виставу в пальті навіть у 87 легше, аніж в броніку та касці тримати бій», – написала актриса на своїй сторінці у соцмережах.

Роговцева попросила шанувальників не приносити квітів. Натомість вона закликала глядачів донатити на машину для бойових медиків. Вона розповіла про побратима свого зятя, добровольця-медика. Під час евакуації з поля бою він отримав поранення, а його машина згоріла вщент через ворожий дрон.

Зараз Микита в лікарні, всіх поранених, яких він забирав з поля бою, вдалося витягти та довезти живими.

«Не приносьте квітів, прошу вас! Ваші квіти можуть прорости допомогою бойовим медикам. І всі, хто має бажання привітати мене – прошу! Донат на машину для бойових медиків найкращий подарунок мені на 87-річчя!», – написала акторка.

Нагадаємо, Ада Роговцева народилася 16 липня 1937 року у мсті Глухові. Серед нагород акторки – чотири театральні премії «Київська пектораль» за найкращу жіночу роль у виставах «Дама без камелій» (1991), «Обдурена» (1997), «Схоже на щастя» (2014), а також за видатний внесок у театральне мистецтво (2003). Лауреатка кінопремії «Золота дзиґа» за визначний внесок у вітчизняне кіномистецтво (2020). Ада Роговцева входить до переліку найвідоміших жінок давньої та сучасної України. Вона диктувала всеукраїнський радіодиктант 2022 року.