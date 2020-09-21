Всесвітній день туризму відзначають 27 вересня

Управління туризму Львова підготувало програму святкування Всесвітнього дня туризму, що припадає на цю неділю, 27 вересня. Для учасників пропонують безкоштовні екскурсії і відвідування музеїв, а також акційні пропозиції від окремих закладів харчування та готелів для гостей з інших міст.

У неділю, 27 вересня, львів’янам пропонують на вибір 40 безкоштовних екскурсій, квестів та майстер-класів. Серед них — прогулянки мікрорайонами Львова (Левандівкою, Сиховом, Підзамчем, вулицею Науковою), Митрополичими садами, каретним двором. Будуть екскурсії на велосипедах та самокатах. Львів'янам розкажуть про геральдику, люки, стріт-арт у місті. Вибрати тематику на свій смак та зареєструватися можна за посиланням.

Цього ж 27 вересня деякі музеї оголосили вільний вхід. Серед них:

Музей народної архітектури і побуту у Львові ім. Шептицького;

Музично-меморіальний музей Соломії Крушельницької;

Меморіальний музей Станіслава Людкевича;

Музей «Територія терору»;

Художньо-меморіальний музей О. Новаківського;

Художньо-меморіальний музей О. Кульчицької;

Художньо-меморіальний музей Л. Левицького;

Художньо-меморіальний музей І. Труша;

Музей історії України;

Музей визвольної боротьби України;

Музей генерал-хорунжого УПА Романа Шухевича;

Львівський музей історії релігії (безкоштовні входи 26 та 27 вересня)

Окрім того, туристів радо запрошують львівські готельєри та ресторатори. Для своїх гостей вони напрацювали цікаві пропозиції. Детальніші умови акції та перелік готелів тут.

Туристично-інформаційний центр організує розіграш подарунків. Усю інформацію про святкування Дня туризму можна переглянути на сайті.