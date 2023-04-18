Микиту похрестили у каплиці львівської дитячої лікарні

У львівській дитячій лікарня св. Миколая похрестили 16-річного підлітка з Бахмута, біля серця якого, всього за кілька міліметрів від аорти, застряг трисантиметровий уламок снаряду. За хрещених хлопцеві були лікарі, які врятували йому життя, повідомили в лікарні.

16-річний Микита вийшов з дому набрати води, коли розпочався артобстріл. Під час обстрілу загинув племінник Микити, а двоюрідний брат отримав поранення. У тіло Микити потрапило шість уламків снаряду.

«Швидка» доставила хлопця до Дніпра. У нього діагностували важке мінно-вибухове поранення з численними переломами рук і ніг, а також пошкодження лівої легені. Один трисантиметровий зупинився неподалік серця, всього за кілька міліметрів від аорти.

Микита з хрещеними батьками

Медики стабілізували стан хлопця і евакуаційним потягом доправили до дитячої лікарні Львова, де дитячі хірурги розпочали боротьбу за життя підлітка.

«Якась невидима сила рятувала мене весь цей час», – згадує нині Микита.

Лікарі ж кажуть, що хлопець народився у бронежилеті.

Хлопець у лікарні вже два місяці, проходить реабілітацію, лікарі роблять все можливе, аби повернути пацієнта до повноцінного життя.

Цей уламок застряг всього за декілька міліметрів від аорти

Після всього пережитого Микита та його мама Тетяна вирішили прийняти хрещення у Львові. Таїнство відбулося у каплиці дитячої лікарні св. Миколая. Його провів отець Олександр. Хрещеними батьками для Микити і його мами стали лікарі.

На хрещенні Микити була також команда хірургів, які врятували хлопцеві житття: Олександр Калінчук, Андрій Дворакевич, фізичний терапевт Сергій Худа.

Хлопець понад усе мріє повернутися додому, в Бахмут.