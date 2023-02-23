Хлопець переніс дві операції, попереду - тривала реабілітація

У львівській дитячій лікарні св. Миколая зробили дві операції 16-річному хлопцеві з Бахмута, в якого уламок снаряда застряг біля серця. Попереду на підлітка чекає тривала реабілітація. Після одужання він мріє повернутися додому.

16-річний Микита, повідомили в лікарні, вийшов з дому набрати води, аж тут розпочався артобстріл. 3-см уламок застряг у грудній порожнині хлопця, всього за кілька міліметрів від аорти. Під час цього артобстрілу двоє мирних людей загинуло, четверо отримали поранення. Серед них і Микита.

Цей уламок застряг всього за декілька міліметрів від аорти

«Швидка» доставила хлопця до Дніпра. У нього діагностували важке мінно-вибухове поранення з численними переломами рук і ніг, а також пошкодження лівої легені.

Медикам вдалося стабілізувати стан хлопця, а тоді його евакуаційним потягом доправили до дитячої лікарні Львова, де дитячі хірурги розпочали боротьбу за життя підлітка.

До складу операційної бригади увійшли керівник Центру хірургії лікарні Андрій Дворакевич, завідувач відділення хірургії Олександр Калінчук і хірургиня Лариса Шевченко, завідувач відділення анестезіології та інтенсивної терапії Ярема Безніско.

Хлопець хоче якнайшвидше одужати і після перемоги повернутися у Бахмут

На випадок виникнення ускладнень в операційній чергували кардіохірурги на чолі з Олександром Ячніком.

Микита переніс дві операції. Спершу хірурги мініінвазивним способом видалили уламок із грудної порожнини, а пізніше - дрібні уламки з м’яких тканин, стегна та плеча.

«Мушу сказати - цей хлопець народився в бронежилеті. Уламок виявився практично на поверхні і не зачепив жодної судини. Ми натрапили на нього за кілька хвилин після того, як через невеликий троакарний доступ ввели ендовідеокамеру у грудну клітину», – каже Андрій Дворакевич.

Микита вже ходить, тепер його життю уламки більше не загрожують. Та попереду у нього тривалий процес відновлення. З ним щодня по декілька годин працюють фахівці з реабілітації.

Хлопець мріє якнайшвидше одужати і після перемоги повернутися додому, у Бахмут.