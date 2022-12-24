У «Дії» запустили нове опитування. Воно стосується дати святкування Різдва Христового. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Він зазначив, що ініціатива належить міністру культури та інформаційної політики Олександру Ткаченку.

«Міністр культури та інформаційної політики запропонував провести в застосунку опитування щодо дати святкування Різдва. Все більше українців зустрічають його 25 грудня. Так, як це робить більша частина світу. І так, як це було у 1918 році після проголошення незалежності Української Народної Республіки. Але також багато українців віддають перевагу старому стилю. І святкують Різдво 7 січня», – зазначив Федоров.

В новому опитуванні українцям запропонували чотири варіанти для голосування. Серед них – 25 грудня, 7 січня, обидві дати або ж варіант «Не святкую Різдво».

У відеозверненні до громадян міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко пояснив, чому виникла необхідність його провести. За його словами, останнім часом дедалі більше українців відзначають Різдво 25 грудня – за новим стилем, як це робить більша частина світу.

Нещодавнє опитування соціологічної групи «Рейтинг» дійсно свідчить про те, що дедалі більше громадян почали підтримувати ідею перенесення святкування Різдва. При цьому Церква продовжує жити за старим, Юліанським календарем.

«Склалася ситуація, коли у звичайному житті люди користуються новим стилем, а церква продовжує жити за старим. Проте останнім часом дедалі більше людей переходять на відзначення Різдва 25 грудня, а дехто взагалі святкує обидві дати, що дозволено у нас законом. Ми вирішили провести опитування, якій даті святкування насправді віддаєте перевагу ви», – заявив Ткаченко.