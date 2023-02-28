У «Дії» стартувало опитування щодо святкування 8 березня
Опитування триватиме з 28 лютого до 6 березня
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Міністерство культури та інформаційної політики України і Мінцифри запустили нове опитування у додатку «Дія», де до 6-го березня українці вирішать, чи залишиться Міжнародний день захисту прав жінок вихідним. Про це у вівторок, 28 лютого, повідомили в прес-службі Міністерства культури та інформаційної політики.
«Щоб уникнути суперечностей та вирішити, чи залишити вихідний (8 березня – ред.), ми спільно з Мінцифрою запрошуємо долучитися до опитування через «Дію», яке ми проводимо з парламентської ініціативи... Встигніть проголосувати... до 6 березня», – йдеться в повідомленні відомства в Telegram.
Зазначається, що для участі в опитуванні потрібно авторизуватися у застосунку, обрати розділ «Послуги», потім – «Опитування».
Громадяни можуть обрати один з трьох варіантів відповідей:
- цей день має бути робочим,
- залишаємо вихідним,
- не можу визначитись.
У Мінкульті нагадують, що Міжнародний день захисту прав жінок виник завдяки руху жінок за рівні права. У більшості країн це звичайний робочий день, а от у пострадянських, зокрема і в Україні є офіційним вихідним днем.