У мобільному застосунку українцям пропонують відповісти на запитання – чи залишати вихідним 8 березня

Міністерство культури та інформаційної політики України і Мінцифри запустили нове опитування у додатку «Дія», де до 6-го березня українці вирішать, чи залишиться Міжнародний день захисту прав жінок вихідним. Про це у вівторок, 28 лютого, повідомили в прес-службі Міністерства культури та інформаційної політики.

«Щоб уникнути суперечностей та вирішити, чи залишити вихідний (8 березня – ред.), ми спільно з Мінцифрою запрошуємо долучитися до опитування через «Дію», яке ми проводимо з парламентської ініціативи... Встигніть проголосувати... до 6 березня», – йдеться в повідомленні відомства в Telegram.

Зазначається, що для участі в опитуванні потрібно авторизуватися у застосунку, обрати розділ «Послуги», потім – «Опитування».

Громадяни можуть обрати один з трьох варіантів відповідей:

цей день має бути робочим,

залишаємо вихідним,

не можу визначитись.

У Мінкульті нагадують, що Міжнародний день захисту прав жінок виник завдяки руху жінок за рівні права. У більшості країн це звичайний робочий день, а от у пострадянських, зокрема і в Україні є офіційним вихідним днем.