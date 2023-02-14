Народні депутати пропонують змінити дату святкування 8 березня
Депутати пропонують замість Міжнародного жіночого дня відзначати День української жінки
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До Верховної Ради внесено проект закону про зміни щодо встановлення українських свят. Серед іншого, депутати пропонують замість Міжнародного жіночого дня 8 березня, відзначати День української жінки 25 лютого.
Ініціатори законопроекту пояснюють, що саме зараз відновлюється український погляд на світ та формуються нові традиції нації-переможця, що вимагає закріплення і на символічному рівні державного календаря.
«Досі на державному рівні визначено вихідним днем 8 березня – так званий “Міжнародний жіночий день”, встановлений окупаційним московським режимом з метою популяризації власного погляду на роль і місце жінок ... На противагу вважаємо більш доцільним відзначати “День української жінки” в дату народження найвідомішої української письменниці та громадської діячки – Лесі Українки, а саме 25 лютого», – йдеться у пояснювальній записці до законопроекту.
Також цим законопроектом мають намір встановити Шевченків день на 9 березня.
Український інститут національної пам’яті (УІНП) ще у 2017 році розробив пропозиції щодо впорядкування календаря державних свят і пам’ятних днів. Тоді замість вихідного дня 8 березня пропонувалось просто встановити державне свято і вихідний Шевченківський день – 9 березня.