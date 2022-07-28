Україна сьогодні, 28 липня, вперше відзначає День української державності. Запровадити нове державне свято, яке відзначатиметься у день хрещення Київської Русі-України 28 липня, запропонував торік президент Володимир Зеленський під час урочистостей з нагоди Дня незалежності України і затвердив відповідний указ.

За його словами, точкою відліку української державності вважається рік заснування Києва, столиці Київської Русі й сучасної України. Тому нове свято відзначатиметься у день розквіту української державності – у день хрещення Київської Русі, сказав тоді президент.

Своєю чергою Верховна Рада 31 травня 2022 року ухвалила закон, який встановлює День державності України 28 липня святковим днем.

Очікується, що закон сприятиме утвердженню спадкоємності українського державотворення, захисту національних інтересів України, збереженню історичної справедливості та нівелюванню фейкових наративів з боку Росії як держави-агресора щодо історичних аспектів українського державотворення.

День української державності є офіційним вихідним днем, але через воєнний стан державні вихідні на час його дії скасовано.

Також Україна 28 липня відзначає 1034-ту річницю з Дня хрещення Київської Русі. Це свято було запроваджено в липні 2008 року.