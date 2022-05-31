28 липня відзначатимуть День української державності

Депутати проголосували за встановлення ще одного державного святкового дня. 28 липня відзначатимуть День української державності. Відтак цей день буде вихідним.

Відповідне рішення депутати Верховної Ради ухвалили у вівторок, 31 травня. За закон «Про внесення зміни до статті 73 Кодексу законів про працю України щодо встановлення святкового дня – День української державності» (№5864) проголосували 257 народних депутатів.

Після підпису президента і оприлюднення закон набуде чинності.

З ініціативою запровадження цього свята виступив президент Володимир Зеленський. 24 серпня минулого року під час урочистостей з нагоди Дня Незалежності України він оголосив про введення нового українського свята – Дня української державності.