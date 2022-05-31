Народні депутати просять РНБО застосувати санкції проти церковних діячів РПЦ
До переліку потрапили 8 священнослужителів, які активно підтримують війну проти України
Суспільство — Ольга Гринько, 0 0
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Парламент звернувся до РНБО з вимогою застосувати персональні санкції проти церковних діячів РПЦ, які системно та активно підтримують війну проти України. Про це у вівторок, 31 травня, повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
За його словами, йдеться про 8 священнослужителів. До переліку потрапили:
- патріарх Московський і всієї Русі Кіріл;
- керівник відділу зовнішніх церковних зв’язків РПЦ митрополит Волоколамський Іларіон;
- заступник керівника відділу зовнішніх церковних зв'язків РПЦ протоієрей Ніколай Балашов;
- митрополит Псковський та Пороховський РПЦ Тихон;
- архієпископ Сиктивкарський і Комі-Зирянський РПЦ Пітірим (Канстантін Нєчяєв);
- протоієрей РПЦ, письменник, проповідник та педагог Артємій Владіміров;
- митрофорний протоієрей РПЦ, проповідник, телеведучий Андрєй Ткачьов;
- російський православний богослов, педагог і публіцист, доктор богослов’я, заслужений професор Московської православної духовної академії і семінарії РПЦ Алєксєй Осіпов.
За проголосували 292 депутатів, серед яких і колишні обранці від ОПЗЖ.
Зазначимо, раніше українська розвідка назвала єпископів РПЦ, які пропагують війну в Україні.
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