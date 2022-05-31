Парламент звернувся до РНБО з вимогою застосувати персональні санкції проти церковних діячів РПЦ, які системно та активно підтримують війну проти України. Про це у вівторок, 31 травня, повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

За його словами, йдеться про 8 священнослужителів. До переліку потрапили:

патріарх Московський і всієї Русі Кіріл;

керівник відділу зовнішніх церковних зв’язків РПЦ митрополит Волоколамський Іларіон;

заступник керівника відділу зовнішніх церковних зв'язків РПЦ протоієрей Ніколай Балашов;

митрополит Псковський та Пороховський РПЦ Тихон;

архієпископ Сиктивкарський і Комі-Зирянський РПЦ Пітірим (Канстантін Нєчяєв);

протоієрей РПЦ, письменник, проповідник та педагог Артємій Владіміров;

митрофорний протоієрей РПЦ, проповідник, телеведучий Андрєй Ткачьов;

російський православний богослов, педагог і публіцист, доктор богослов’я, заслужений професор Московської православної духовної академії і семінарії РПЦ Алєксєй Осіпов.

За проголосували 292 депутатів, серед яких і колишні обранці від ОПЗЖ.

Зазначимо, раніше українська розвідка назвала єпископів РПЦ, які пропагують війну в Україні.