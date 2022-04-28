Список служителів РПЦ, які співпрацюють з Кремлем, очолює патріарх Московський Кіріл

Воєнна розвідка України оприлюднила список служителів Російської православної церкви, які співпрацюють з російськими пропагандистами та окупаційними підрозділами інформаційно-психологічних операцій.

«Пропагандисти в рясах за вказівкою Кремля проповідують доктрину «русского мира», яка не відповідає православному вченню. Услід за російською офіційною пропагандою, служителі РПЦ виправдовують російську агресію, геноцид українського народу та закликають своїх вірян поповнювати лави російських окупаційних підрозділів», – йдеться у повідомленні ГУР МОУ, поширеному у четвер, 28 квітня.

За даними української розвідки, служителі РПЦ отримали чіткі вказівки агітувати батьків та родичів молодих росіян, щоб спонукати їх укладати контракт про військову службу.

Список очолює патріарх Московський Владімір Гундяєв (Кіріл). Повний перелік митрополитів та єпископів РПЦ, які співпрацюють з Кремлем, можна переглянути тут.