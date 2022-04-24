Служитель РПЦ відвідує депортованих українців

Російська православна церква сприяє у примусовому переселенні українців до Росії, йдеться у журналістському розслідуванні агенції «Слідство.Інфо», опублікованому в неділю, 24 квітня.

Як з’ясували журналісти, міністерство надзвичайних ситуацій Росії передає церковникам інформацію про депортованих, а вони вже централізовано розселяють їх по церквах та монастирях. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, з 24 лютого, міністерство надзвичайних ситуацій Росії надсилає звіти щодо окупованих територій та депортованих українців на електронну пошту Синодального відділу з благодійності Російської православної церкви. МНС щоденно інформує церковників про зміни на окупованих територіях, а також про кількість примусово вивезених українців – маршрути і час доставки людей з України в Росію. Цю інформацію журналісти дізналися з електронних листів благодійного крила РПЦ, які вони отримали від хакерів.

«Пошта, з якої велося листування, називається mchs@diaconia.ru — схоже, її створили спеціально для контактів між російськими церковниками та силовиками у питаннях війни в Україні. Перший тестовий лист на цю пошту надійшов 21 лютого 2022 року, перед самим вторгненням РФ в Україну», – йдеться у розслідуванні.

З цих листів випливає, що кількість вивезених до Росії українців зростає щодня. В останньому листі від 30 березня, який є у розпорядженні журналістів, зазначається, що за весь час депортації до Росії прибули майже 490 тис. людей, серед яких 100 тис. – діти. Таку ж кількість насильно вивезених до Росії українців у своїх заявах у цей період називала українська омбудсменка Людмила Денісова.

З отриманого листування журналісти також дізналися, куди саме служителі РПЦ відвозять українців, а також про те, що російські церковники встановили камери спостереження за депортованими українцями нібито з питань безпеки. Єпархія, яка займається примусово вивезеними українцями, є в кожному російському регіоні.

«Деякі єпархії виділили свої монастирі та притулки для проживання переселених українців. Однак невідомо, яким чином туди потрапляють люди, оскільки про можливість розміщення у церковних установах РПЦ публічно не повідомляє. Лише звітує про завершені розселення. Так само важко порахувати конкретні церковні установи, які займаються питаннями переселенців», – йдеться в публікації.

Що відбувається з людьми у цих притулках та монастирях – невідомо. Якщо РПЦ регулярно публікує прес-релізи про відвідування державних пансіонатів з українцями, то перебування українців на території РПЦ не афішують, наголошується в публікації.

Загалом, за два місяці війни в Україні Росія примусово вивезла з захоплених територій близько 600 тис. українців, 117 тисяч з яких – діти. Йдеться переважно про східні регіони України, зокрема, Маріуполь. Масова депортація та розселення українців територією Росії має ознаки геноциду – в Україні вже порушені кримінальні провадження щодо таких дій окупантів.

Перед перетином російського кордону з українцями проводять так звані «фільтраційні» бесіди, тобто допити. Потім забирають документи та телефони. Подальша доля вивезених здебільшого невідома.