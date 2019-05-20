У Добромилі взялися за реставрацію арсеналу XVI століття, в якому влаштують музей

В арсеналі XVI століття частково зруйнований дах і стіни

У Добромилі почали реставрацію аварійної споруди арсеналу XVI століття. Профінансувати роботи зголосився меценат. У відновленій споруді відкриють краєзнавчий музей. Про це повідомив міський голова Добромиля Юрій Петрик.

«Меценат п. Андрій Пушак погодився за власні кошти відреставрувати будівлю арсеналу і створити там історико-краєзнавчий музей», ‒ повідомив Юрій Петрик. Чоловік, що зголосився виділити кошти на реставрацію пам’ятки, є вихідцем з Добромиля і успішним київським бізнесменом. Він керує будівельними фірмами, які й займуться ремонтними роботами в арсеналі.

Офіційним заходом 19 травня у Добромилі поклали початок будівельних робіт. Згідно з проектом, реконструкція аварійної будівлі триватиме до вересня 2021 року, роботи виконуватиме ТзОВ «СБВ-Трейд».

У відреставрованому арсеналі створять історик-краєзнавчий музей. Крім сталої експозиції, там працюватимуть гуртки для дітей, проводитимуть культурні заходи. Зараз міськрада Добромиля збирає експонати до майбутнього музею.

19 травня у Добромилі оголосили про початок реставрації арсеналу XVI століття (фото Юрія Петрика)

Нагадаємо, у містечку Добромиль від Низького замку залишилося лише п’ять метрів оборонного муру, проте поруч вціліла будівля арсеналу. Довший час у ньому був склад. Це один з найдавніших збережених арсеналів в Україні, проте він не мав жодного пам’яткоохоронного статусу. Зараз він в аварійному стані — частково зруйнований дах, є великі тріщини на стінах. Львівське Товариство охорони пам’яток та військово-історична дружина «Чорна Галич» оголосили про спільні зусилля у проекті під назвою «Бій за спадщину», в якому привертатимуть увагу до стану забутих культурних об’єктів, а також шукатимуть можливості реставрації.