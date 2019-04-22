Захисники пам’яток разом з лицарями хочуть відновити забутий арсенал XVI ст. у Добромилі

Добромильський арсенал може бути старішим, ніж львівський

Охоронці пам’яток разом з історичними реконструкторами взялися рятувати занедбану цінну архітектуру. Львівська обласна організація Товариства охорони пам’яток та військово-історична дружина «Чорна Галич» оголосили про спільні зусилля у проекті під назвою «Бій за спадщину». Небайдужі до історичного минулого популяризуватимуть забуті об’єкти, привертатимуть увагу до їхнього стану, а також шукатимуть можливості реставрації. Та головною метою, як стверджують активісти, є зацікавлення місцевих мешканців у відродженні своєї історії.

Однодумці вирішили разом «воювати» за пам’ятки у свідомості громадян. Першим об’єктом, який привернув увагу краєзнавців, стала зруйнована і забута споруда арсеналу XVI ст. у Добромилі. Туристам відомий у Добромилі замок Гербуртів, що зведений на горі, — це так званий Високий замок. Та, як виявили місцеві історики, у містечку, як і у Львові, також існував Низький замок. Від нього до наших днів залишилося лише п’ять метрів оборонного муру, проте поруч вціліла будівля арсеналу. Довший час у ньому був склад. Місцеві мешканці навіть не знали про цінність цієї споруди. Це один з найдавніших збережених арсеналів в Україні, проте він досі не має жодного пам’яткоохоронного статусу. Зараз він в аварійному стані — частково зруйнований дах, є великі тріщини на стінах.

Голова Товариства охорони пам’яток Львівщини Андрій Салюк розповів ZAXID.NET, що насамперед треба оцінити стан споруди, зберегти цінні елементи і надати арсеналу статус пам’ятки архітектури. Ці документи вже готуються для подання в Міністерство культури. Після цього можна приступати до реставрації. У відновленому арсеналі облаштують музей міста Добромиля і Старосамбірщини загалом. Місцева влада вже знайшла мецената, який готовий фінансово долучитися до реставрації.

Добромильський арсенал – єдина споруда, яка вціліла з комплексу Низького замку (фото Товариства охорони пам’яток)

Керівник ГО «Чорна Галич», співорганізатор фестивалю «Тустань» Ярема Іванців розповів, що в Україні є близько 30 клубів історичних реконструкторів і їх також залучатимуть до такої діяльності.

«На фестивалі з’їжджається багато людей. І ми можемо в такий спосіб привертати увагу: провести бій і розповісти про наші пам’ятки. Адже це наша ідентичність. Музеї, фортеці, недіючі церкви — для чого ми їх зберігаємо? Ці всі об’єкти є для об’єднання суспільства і залучення людей. Музеї мають стати культурним осередком», — підсумував Іванців.

А для зацікавлення мешканців Старосамбірщини у Добромилі також організують відтворення лицарського бою, історичні лекції, конкурс дитячого малюнка «Пам’ятки Добромиля».

«Ми хочемо, щоб ці пам’ятки ожили. І цей арсенал в Добромилі має стати точкою збурення. Щоб ще не маючи інфраструктури, ми вже почали туди залучати людей. Це сформує ланцюжок об’єктів, вибудуваних в туристичний маршрут», — додав Андрій Салюк.

Нагадаємо, недалеко від Добромиля на Старосамбірщині за грантові кошти збудують цілий розважальний комплекс у ковбойському стилі. Звідти планують організовувати туристичні маршрути, зокрема, і в Добромиль.