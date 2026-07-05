Лев був одним із 30 арт-об’єктів, створених під час фестивалю «Парад левів» у 2009 році

В тимчасово окупованому Донецьку демонтували скульптуру лева, яку міський голова Львова Андрій Садовий подарував місту у 2010 році. Про це у фейсбук повідомив журналіст Денис Казанський.

«Скульптура довго стояла у парку Щербакова, але тепер окупанти вирішили, що лев зі Львова – це страшна образа, і поставили замість нього на постамент булыжник», – написав журналіст.

Як зазначається, на місці демонтованої скульптури окупанти вже встигли встановити пам’ятник у вигляді каменю на честь російських прикордонників. Як зазначив Денис Казанський, раніше у місті вже знищували інсталяцію на честь футбольного клубу «Шахтар» та скульптуру Лоренцо Куїна.

«Люди, які критикували українців за «війну з пам'ятниками», самі дійшли у війні з пам'ятниками до повного божевілля. У Донецьку знищують усе, що нагадує про 1991-2013 роки, навіть якщо це не стосується політики», – додав Денис Казанський.

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На ситуацію також відреагував мер Львова Андрій Садовий, у своєму дописі він зазначив: «Лева можна знести. Але неможливо стерти пам’ять про український Донецьк».

Фото Дениса Казанського

До слова, скульптуру лева Львів подарував Донецьку у червні 2010 року як символ дружби між містами. Міський голова Львова Андрій Садовий особисто передав подарунок тодішньому меру Донецька Олександру Лук’янченку. Лев був одним із 30 арт-об’єктів, створених під час фестивалю «Парад левів» у 2009 році, після якого розписані скульптури подарували обласним центрам України.