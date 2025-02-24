скріншот з відео, на фото памʼятник Лесі Українці в Москві

фото скріншот з відео, на фото памʼятник Лесі Українці в Москві

Мешканка зруйнувала меморіал, що виник біля пам'ятника Лесі Українці на Українському бульварі

Ввечері у понеділок, 24 лютого, у Москві мешканка зруйнувала меморіал, що виник біля пам'ятника Лесі Українки на Українському бульварі у зв'язку з третіми роковинами повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Про це повідомляє Sotavision.

Відомо, що 24 лютого близько 19:00 за місцевим часом до меморіалу, що виник біля пам'ятника Лесі Українки на Українському бульварі, підійшла жінка та почала ламати й викидати квіти. На запитання, для чого вона це робить, жінка відповіла: «Бо хлопчики гинуть».

Журналісти звернули увагу патрульних на цей інцидент, після чого мешканку затримали.

Полицейские задержали женщину, разрушившую мемориал у памятника Леси Украинке



Около семи вечера к памятнику подошла женщина, она начала активно пинать, ломать и выкидывать цветы. На вопрос зачем это делает, нарушительница порядка ответила «Ведь наши мальчики погибают».



Женщина… pic.twitter.com/8WWBBKAM3v — SOTA (@Sota_Vision) February 24, 2025

Нагадаємо, у вересні 2024 року в Одесі вирішили демонтувати пам'ятник російському поету Олександру Пушкіну.