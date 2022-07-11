На початку березня окупанти вже намагалися знищити цей пам'ятник

Біля селища Луганське Донецької області російські окупанти та колаборанти знищили пам'ятник оперному співаку, волонтеру, учаснику Революції Гідності, ветерану АТО та уродженцю Львова Василю Сліпаку, який загинув у боях за Донбас. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

«Російські окупанти та колаборанти знищили пам’ятку Василю Сліпаку. Герою та гордості України. Генію світової культури. Все, на що воно здатне – це нищити і вбивати. Народжувати «шансон» та шанувати Кобзона», – пише Андрющенко.

Він також оприлюднив відео, на якому видно, як декілька чоловіків зруйнували пам'ятник. У деяких з них на футболках помітно Z-символіку.

На початку березня окупанти вже намагалися знищити цей пам'ятник, але згодом його відновили бійці 30-ї окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького.

Нагадаємо, що Герой України Василь Сліпак – вихованець Львівської хорової капели «Дударик». Закінчив Львівську консерваторію, а після навчання його запросили до Паризької опери.

19 років він жив та працював у Франції, але з початком російської агресії повернувся до України і пішов в АТО. Василь Співак пішов на війну добровольцем і воював у складі 7-го окремого батальйону ДУК «Правого сектора» із позивним «Міф». Василь Сліпак загинув 29 червня 2016 року у бою поблизу селища Луганське на Донеччині від ворожої кулі снайпера. Йому був 41 рік. Похований на Личаківському кладовищі.